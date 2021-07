Tahle šťabajzna už je zase k mání. Pavlína Pořízková (56) oznámila rozchod

Pavlína Pořízková a Aaron Sorkin se rozešli. Profimedia.cz

Důvod rozchodu sice modelka neprozradila, ale na svého již bývalého přítele pěje jen samé ódy. „Jsem tak vděčná za jeho přítomnost v mém životě. Pomohl mi zahojit rány a získat samu sebe. Opravdu nemusí existovat lepší člověk, nebo člověk, který by byl skutečně „dobrý“. Je brilantní, vtipný, zábavný a sexy,“ vysekla svému ex poklonu Pořízková (56).

Ta by o příčině rozchodu i promluvila, ale nepřeje si to její bývalý partner. „Obvykle jsem otevřená, ale tady se jedná i o soukromí někoho jiného, takže toto je vše, co na toto téma řeknu,“ uzavřela Pořízková, která byla 28 let vdaná za hudebníka Rica Ocaska (✝75).

Manželé se rozešli roku 2018. Ocasek poté upravit svou závěť, kde vydědil svou manželku s tím, že jej opustila, a vše odkázal svým dětem. Ještě před dokončením jejich rozvodu Ocasek zemřel. Pořízková poté chodila se scenáristou Edem Solomonem (60). Ani s ním jí ale štěstí v lásce nepřálo. ■