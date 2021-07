Karlos Vémola je v nemocnici po vážné operaci. A nebude jediná

Karlos Vémola Michaela Feuereislová

Karlos Terminátor Vémola (36) je po operaci. Zápasník MMA musel v úterý brzy ráno nastoupit do nemocnice kvůli utrženému tricepsu. Doufal, že zranění, které si způsobil, nebude tak vážné, a brzy se opět pustí do tréninku. Bohužel se naplnil nejčernější scénář a jedna operace nakonec nestačí.

"Podle doktorů se bohužel potvrdilo to, v co jsem tajně doufal, že se nepotvrdí. Urval jsem sakumprásk všechno, co šlo. Zranění je tak rozsáhlé, že všechno najednou operovat nešlo, je tam hodně práce a čeká mě série operací," řekl Vémola po operaci.

Za čtyři týdny bude muset do narkózy znovu a zřejmě se nevyhne ani třetí operaci za další měsíc. "Nebude to úplně sranda," dodal Karlos, který u sebe bude měsíc nosit speciální přístroj, který pomáhá rekonvalescenci jeho ruky.

Jeho těhotná snoubenka Lela Ceterová je nyní minimálně do pátku doma sama s dcerou. Vémola jí s nošením dcerky po operaci určitě nepomůže. Pokud lékaři dovolí, v sobotu by měl být aspoň propuštěn z nemocnice do domácího léčení. ■