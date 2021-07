Kráska Čerešňáková oslavila 35. narozeniny ve velkém stylu: Oblékla se do šperků za půl milionu

Eva Čerešňáková Super.cz

„Na míru mě oblékala Zuzka Lešák Černá, volily jsme outfit, který by se hodil do zahrady Augustine a který by byl letní, ale zároveň elegantní. Myslím, že barvu i střih zvolila skvěle,“ svěřila se Super.cz Eva, která na party jen zářila, a to i díky svým šperkům.

„Mám na sobě asi půl milionu, je to ruční práce. V náušnicích jsou smaragdy z Kolumbie a diamanty, takže mám docela vysokou cenu dnes. Jsem opatrná, ale jištění u náušnic je dobré, pokud by se na mě někdo nevrhnul. Užívám si to, protože takové výrazné šperky člověk každý den nenosí,“ svěřila se Eva, která na oslavě vybírala peníze na stavbu školy v Bangladéši.

Díky štědrým gratulantům se povedlo vybrat 100 % z požadované částky, což bylo pro Evu největším dárkem. Vedle toho ji svou přítomností na oslavě potěšila také hollywoodská hvězda Orlando Bloom.

Modelka a manažerka je ráda, že společenskou akci po roce restrikcí uspořádala, a svůj věk si užívá. „Cítím se strašně mladě. Přijde mi, že se cítím na dvacet nebo na pětadvacet, podporuji v sobě životní optimismus a nepřipouštím si to, snad jediné je, že když nespím sedm hodin, tak se cítím unavená, ale jinak se cítím skvěle a doufám, že mi to ještě mnoho let vydrží,“ dodala modelka. ■