Milan Lasica a jeho osudové ženy. První manželka mu dala přednost před Abrhámem, Vášáryovou znal od jejích 13 let

Milan Lasica s manželkou Magdou Vášáryovou Michaela Feuereislová

„Takto odcházejí jen ti největší, jen kdyby to nás ostatní tak strašně nebolelo,“ zahalilo se do smutku divadlo, na jehož jevišti Lasica skonal.

Milan Lasica si zahrál v řadě oblíbených filmů – například v komedii Srdečný pozdrav ze zeměkoule (1982), v pohádce Tři veteráni (1983) či v satiře Vážení přátelé, ano (1989). Milanu Lasicovi byl vlastní inteligentní humor a jemná cílená hra se slovy. Svědčí o tom mimo jiné i jeho reakce na dotaz režiséra Oldřicha Lipského (✝62), který chtěl vědět, zda v jeho Srdečném pozdravu ze zeměkoule vezme roli mimozemšťana.

Lasica mu tehdy odpověděl: „Ano, protože si tak už dlouho připadám.“ Ve filmu Vážení přátelé, ano měl herec za partnerku Janu Hlaváčovou (81), kterou – na rozdíl od jejího muže Luďka Munzara (✝85) – před natáčením neznal. Měli spolu mít postelovou scénu a Lasica se Hlaváčové přišel nejdřív představit: „Dobrý den, já jsem Lasica. Jak se má Luděk?“

S Julem a Dědou Mrázem

Milan Lasica vystudoval dramaturgii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě. Svého hereckého parťáka Júlia Satinského (✝61) znal už od dětství. V 50. letech chodili do Pionýrského paláce, a dokonce se spolu objevili i v jednom dětském představení - hráli v něm dva z dvanácti měsíčků, kteří si povídají s Dědou Mrázem z Kamčatky.

Navázali na humor V a W

Jejich spolupráce ale začala až během studií na VŠMU. Vytvořili skvělou komediální dvojici, jejíž scénky se zapsaly do zlatého fondu slovenské kulturní scény. V roce 1982 založili vlastní Studio S (dnes Studio L+S) a uvedli řadu legendárních představení a kabaretních her.

Jejich komika byla založena na rozebírání banálních životních situací a jejich posunu až do absurdna. Ve svých dialozích a vtipných scénkách navázali na komiku Voskovce a Wericha, a jejich humor byl tak dobře srozumitelný i českému publiku.

Milan Lasica je také autorem mnoha úspěšných písňových textů – zmiňme alespoň Čerešne, které nazpívala Hana Hegerová (✝89).

Ne vždy jim ale bylo do smíchu: „Byly v životě takové chvilky, kdy se mi zdálo, že ztrácím humor, ale nakonec jsem ho zas nějak našel. Třeba v letech, kdy jsme nemohli dělat. Vyhodili nás z divadla, ale to ještě nebylo nejhorší, protože jsme přešli do Brna, kde nás okamžitě angažovali, byli jsme v Čechách vítáni. Chodili se na nás dívat kolegové, umělci, protože chtěli solidárně podpořit ‚ty dva, které vyhodili ze Slovenska‘. To bylo na začátku sedmdesátých let,“ zavzpomínal Lasica v Českém rozhlase.

Vyšlo to až napodruhé

Oblíbený umělec se ženil dvakrát. Jeho první manželkou byla známá zpěvačka Zora Kolínska (✝60). Brali se, když Lasicovi bylo 22 let, a on se prý tehdy na ženění ještě necítil.

Manželství zůstalo bezdětné a po osmi letech skončilo. Mimochodem, v souboji o přízeň Kolínské Lasica tehdy zvítězil nad Josefem Abrhámem (81), který se o tuto atraktivní dámu rovněž ucházel.

Jeho druhou ženou se stala herečka a bývalá diplomatka Magda Vášáryová (71), kterou poznal ještě jako 13letou dívenku. Jemu bylo tehdy 21 let a byl spolužákem její sestry Emílie (77). Vztah se začal postupně rodit, až když se z nich stali divadelní kolegové. Svatbu měli v roce 1980 a vychovali dvě dcery, Hanu a Žofii. ■