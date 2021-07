Fanoušci truchlí! Zemřela hvězda skupiny Argema

Zbyněk Bobr Horák zemřel Foto: archiv Argemy

„Zastihla nás bohužel velice smutná zpráva. Dnes nás navždy opustil Zbyněk Bobr Horák – zpěvák, skladatel, textař a kytarista, který neodmyslitelně patřil k Argemě. R.I.P. Bobr, “ napsala skupina.

Bližší informace o příčině úmrtí neuvedla. Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. "Zpěv a písničky vyměnil za alkohol, bohužel až tak moc. R.I.P.," napsala jedna z prvních komentujících.

"Je to velmi smutná zpráva, ale zničil jej alkohol, a to ve velkém stylu. Je velmi smutné, že takhle dopadl člověk, který byl výjimečný a měl dar do boha,“ dodal věrný fanoušek kapely. ■