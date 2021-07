Stylista Mareše a Krainové se odmítl fotit na řidičák. Raději kvůli tomu uspořádal módní focení

Rozmary stylisty českých hvězd Super.cz

„Chtěli mě fotit obyčejným foťákem u dřevotřískové stěny. Neměl jsem řasy ani obočí, takže to neklaplo,“ uvedl s humorem Filip, který je známý tím, že je přece jen často rozmařilý. „Ale domluvili jsme se, že fotku pošlu. Budu ji muset vyretušovat, vždyť mi není dvanáct,“ říká Vaněk.

Kvůli fotce na řidičský průkaz uspořádal Vaněk focení u renomovaného módního fotografa Benedikta Renče. „Budu to mít i na občanku a na pas. Všechno si to schovám, abych to použil do budoucna. Vím, že nejhorší fotky v životě jsou právě ty na pas, řidičák,“ říká Filip Vaněk. ■