Rok po narození syna se předvedla v plavkách: Lucie Šlégrová prozradila, jak se dostala do formy

Lucie Šlégrová Foto: Instagram L. Šlégrové

„Všechno by bylo zalité sluncem, až na to, že nám malý Roník od narození strašně špatně spal, takže jsme se prvních osm měsíců de facto vůbec nevyspali. Do jeho osmého měsíce jsem nedělala vůbec nic, protože jsem byla ráda, že žiji a mám doma ještě další dva syny, takže tam to bylo náročné,“ svěřila se Super.cz Lucie Šlégrová.

„Nicméně v tom osmém měsíci se to všechno zlomilo a zrovna jsem se trefila do momentu, kdy se uzavřely okresy kvůli covidu, a tak jsem se rozhodla, že se na to vrhnu. Každý den jsem ušla z jednoho konce Litvínova na druhý konec takový okruh, bylo to 13 kilometrů, které jsem chodila hodně rychlou chůzí a praktikovala jsem to šestkrát týdně,“ prozradila nám trojnásobná maminka svůj tip, jak se rychle dostat do formy.

V plavkách rok po porodu vypadá fantasticky, a to právě díky chození. „Chůzi považuji za nejpřirozenější pohyb a mám ji strašně ráda. Do toho jsem taky posilovala břišní svaly, ale je fakt, že jsem na sobě začala pracovat až po tom osmém měsíci, kdy jsem se už necítila tak unavená,“ svěřila se bývalá královna krásy, která si s manželem a dětmi užívá léto v Česku.

„Máme moc rádi Čechy, takže jsme už něco procestovali. Byli jsme v Třeboni na kolech, v Českém Švýcarsku, to jezdíme každý rok. Samozřejmě bychom se rádi podívali k moři, takže pokud nám bude štěstí přát, tak bychom měli za pár dní odlétat,“ dodala Lucie Šlégrová, která se střípky z dovolené pochlubila i na Instagramu, kterému po letech odmítání také podlehla. ■