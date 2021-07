Jiří Krampol při oslavě narozenin prozradil dávné tajemství: Chodil s babičkou téhle blonďaté sexbomby!

Jiří Krampol Super.cz

Na oslavě, kde mu popřáli také všichni finalisté mužské soutěže krásy, prozradil i tajemství ze své minulosti. Když jsme si totiž dělali legraci, že by jedním z dárků mohla být půvabná herečka Bára Mottlová (34), která mu v chateau Šanov, kde soustředění probíhá, předávala jeden ze tří dortů, podotkl, že mohl být jejím dědečkem.

"Já totiž chodil s Bářinou babičkou. Ale musím říct, že to byla sice moc krásná žena, ale vnučka je ještě krásnější," svěřil nám český Belmondo, který byl v mládí ženami obletovaný. Líbila se jim jeho image drsňáka.

A co by si Jiří Krampol opravdu k narozeninám přál? "Hlavně to zdraví a také to, aby se už můj život dostal do nějakého normálu," uvedl herec, který se ještě úplně nevzpamatoval ze smrti svojí manželky Hany Krampolové (✝59). "A nějaká ta Bára by se taky hodila," dodal už s úsměvem. ■