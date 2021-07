Prázdniny Petra Vondráčka budou v úsporném módu: S dcerou je stráví na chalupě a v gumovém člunu na řece

Petr Vondráček Super.cz

V létě ho tedy ještě další práce čeká. "Moderuji nějaké venkovní festivaly a akce. S kapelou Lokomotiva máme asi osm hraní během července a srpna. A doufám, že se v září rozjede i divadlo. Jsem ve dvou představeních, v muzikálu Trhák a pak v hudební komedii Miluju tě, ale..., kde hraju na klavír," vypočítal.

"Rozjíždí se to pomalu a do starých kolejí se to asi nevrátí, protože lidi jsou vyplašení. Snad se nedostaví nějaká krutá další vlna," doufá.

Velké prázdninové plány Petr nemá. S dcerou vyrazí nejspíš jenom po Česku. "Mám nafukovací člun a s dcerkou sjíždíme Cidlinu. Je to kousek od mé chalupy u Kolína, kde budeme asi taky trávit hodně času. Co se týče nějaké cesty do zahraničí, tak je možné, že koncem srpna zamíříme ke známému do Chorvatska. Ale nad tím ještě visí otazník. Sám moře k životu nepotřebuju, i když ta představa je moc příjemná," uzavřel. ■