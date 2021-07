Hvězda Vyprávěj šla s kůží na trh a zvěčnila se v plavkách: Léta jsem se styděla snad za celé tělo, překvapuje

Jana Bernášková Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram J. Bernáškové

Přestože má na první pohled perfektní postavu, zpravidla své křivky nevystavuje na odiv a je ráda, že ji ani režiséři na filmovém plátně příliš neobnažují. „Je to vlastně dobře, protože nemám tak krásnou postavu, hodně maskuju, hodně,“ prozradila Super.cz se smíchem.

Nyní udělala výjimku a o fotku v plavkách se podělila sama od sebe. „Moje snad první fotka v plavkách na sítích. Já se totiž dlouhá léta styděla snad za celé tělo,“ překvapila herečka.

„Všechno bylo špatně! Teda hlavně v mojí hlavě. Vyzkoušela jsem snad všechny diety světa, a pak jsem se na to jednou z vysoka vys*ala!“ nebere si Jana servítky. Dle vlastních slov pro ni byl nejhorší tlak a představy druhých o tom, jak by měla vypadat. Rozhodla se názory a pohledy druhých neřešit.

„Od té doby, co jsem to pustila a vykašlala se na diety, zhubla jsem. Je to v hlavě a v přijetí sebe sama, mít se opravdu rád. Zní to jako klišé, ale je to tak důležité,“ zdůraznila hvězda seriálu Vyprávěj a autorka bestselleru Jak přežít svého muže. ■