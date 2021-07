Není to spíš starší sestra? Viki z MasterChefa se pochlubila půvabnou maminkou

Viki se svou maminkou (vpravo) Foto: Instagram V. Hrazdílkové

Viktorie se nedávno pochlubila snímkem se svou maminkou, která vypadá spíše jako její starší sestra. Fotka vznikla na oslavě narozenin maminky. Ta ale málem ani neproběhla, neboť byl termín oslavy časově blízko k přírodní pohromě, která se odehrála půl hodiny cesty autem od jejich bydliště na jižní Moravě.

„Máma má dnes narozeniny, a jelikož se stalo to, co se stalo, máma hodně váhala, zda má náladu něco slavit. Ale víte co, zaprvé litování těm lidem fakt nepomůže, a celá rodina se snažíme pomáhat, jak je v našich silách. A zadruhé, potom, co se stalo, jsem si uvědomila, jak je život pomíjivý a nikdy nevíte, co se může stát,“ komentovala snímek s maminkou a dortem Viktorie a dále uvedla: „Rodina a zdraví jsou pro mě nejdůležitější hodnoty, a proto si chci užívat krásné společné chvíle co nejvíce.“ ■