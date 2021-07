Prima začala v tichosti natáčet nový seriál. Hlavní hvězdu přetáhla z Ordinace!

Prima začala natáčet nový seriál. Foto: Archiv

„Můžu potvrdit, že v současné chvíli probíhá natáčení nového seriálu do hlavního vysílacího času podzimní sezóny televize Prima. Bližší informace zatím sdělit nemůžu, natáčení probíhá v režimu přísného utajení,“ řekla za Primu Zuzana Brzáková.

O obsazení televize mlčí, podle našich informací by ale hlavní tváří seriálu měla být jedna z hvězd Ordinace v růžové zahradě na konkurenční Nově, a to Pavel Řezníček, o kterého televize usilovala už do Slunečné a Sestřiček, nebo Robert Jaškow.

„Ano, mohu potvrdit, že jeden z herců zmiňovaného seriálu bude jednou z výrazných postav právě vznikajícího seriálu televize Prima,“ napsala Super.cz PR manažerka Kateřina Kotalová.

Seriál se podle zdroje ze štábu začal před pár dny natáčet ve vojenských výcvikových prostorách a na procesu výroby, od scénáře přes vizuální stránku po akci v exteriérech, se jako poradní orgán dokonce podílejí armádní profesionálové. ■