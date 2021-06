Zuzana Belohorcová šla opět pod kudlu. V Praze podstoupila další plastiku

Zuzana Belohorcová Foto: Archiv Z. Belohorcové

Moderátorka Zuzana Belohorcová (45) s rodinou přiletěla do Čech. V červenci pravidelně tráví čas v Praze, a ani letošní rok není výjimkou. Před třemi lety si nechala upravit během svého pobytu vnady, nyní přišla na řadu další plastická operace.

Zuzana se rozhodla pro plastiku horních víček. "Rozhodla jsem se z estetického důvodu, neměla jsem zdravotní problémy. Nebylo to ve stádiu, že bych neviděla, ale už jsem měla víčka velmi povadlá," řekla Super.cz.

"I v show Tvoje tvář má známý hlas mě na to vizážistky upozorňovaly," uvedla s tím, že si padajících víček všímala poslední dva tři roky.

Do Prahy Zuza přiletěla ze Španělska, kde rodina nyní žije. Nejdřív se z Miami stěhovali do populární Marbelly, tu později vyměnili za ostrov Tenerife. „Máme pronajatý trojpatrový dům s bazénem a s krásným výhledem na celé pobřeží. Děti se těší, už tam byly, velmi se jim tam líbilo,“ řekla nám před odletem do nového domova. ■