Nahoře má prý 5 kilo, ale nic si z toho nedělá: Krásná modelka předvedla 11 měsíců po porodu tělo v bikinách

Kateřina Lébr Foto: archiv K. Lébr

Loni v červenci přivedla na svět svého prvorozeného syna. Modelka a finalistka soutěže krásy Kateřina Lébr (34) už je takřka rok maminkou. Postavu má po porodu opět výstavní a kde kdo by jí křivky mohl závidět.

Na své původní váze však blondýnka stále není. Nic si z toho ale nedělá. „Před třemi měsíci jsem byla na své váze až jsem se sama divila. Teď mám zase 5 kg navíc,“ svěřila se Super.cz modelka, která vypadá 11 měsíců po porodu fantasticky.

Ke zhubnutí pár kil jí bude stačit omezit sladké a pohyb s malým synem Timíkem. S ním si chodí v letních horkých dnech užívat na koupaliště, kde ještě do nedávna chytala bronz sama. „Nějak se tím nestresuji, mám svoje tělo ráda i tak,“ svěřila se modelka, která v bílých bikinách předvedla figuru, se kterou by to v soutěži krásy mohla opět zkusit. ■