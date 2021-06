Lila byla skromný a láskyplný člověk. První Popelka dojemně vzpomíná na zesnulou Libušku Šafránkovou

Eva Hrušková promluvila o Libuši Šafránkové Super.cz

Posledního rozloučení v kostele sv. Anežky České na pražském Spořilově se zúčastnila i první česká Popelka a na svou kolegyni zavzpomínala. „Lila byla velice skromný a láskyplný člověk. A proto není člověka, který by ji neměl rád, i když to je slavné slovo - který by ji nemiloval. Měla ráda lidi a svět,“ řekla Eva Hrušková.

S Libuškou se v poslední době i kvůli pandemii koronaviru neviděla, byly ale v kontaktu telefonicky, a to při tvorbě motivačního diáře, který Eva Hrušková na letošní rok vydala. „Často jsme se nevídaly, také kvůli té nemoci, aby něco nechytla, nějaký virus, tak jsme si volaly," svěřila se herečka.

„Při tom jsme se velice nasmály, povídaly jsme si, co naše vnučky umí a neumí,“ dodala Eva Hrušková, která byla jedním z mnoha smutečních hostů na posledním rozloučení s Libuškou Šafránkovou. ■