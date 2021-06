Světový den námořníků: Mrkněte se, které celebrity jim v sexy outfitech vzdávají hold

Selena Gomez jako sexy námořnice Profimedia.cz

Ať už vyrazí v pruhovaném outfitu, s kapitánskou čapkou na hlavě, nebo spoře oděné za sexy námořnice.

Přímo královnou námořnictva by se co do počtu outfitů mohla nazývat Paris Hilton (40), která nejednou vynesla titěrné minišaty. Nutno podotknout, že i čepice jí nesmírně sluší.

Ostatně stejně jako například Seleně Gomez (28) a Kylie Jenner (23), které se předvedly ve videoklipu k písni Ice Cream jihokorejské holčičí kapely BLACKPINK v pruhovaných bikinách s čepičkami na hlavě.

V galerii níže si můžete prohlédnout fotografie slavných hvězd, které si oblíbily námořnické motivy. Ahoy! ■