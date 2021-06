Nespavost a smrtící koktejl. Jaká byla poslední noc Michaela Jacksona a co se dělo za zavřenými dveřmi?

Michael Jackson Profimedia.cz

Je to 12 let, co svět obletěla šokující zpráva o smrti krále popu. Jaká byla poslední noc v životě Michaela Jacksona (✝50) a co se dělo po jeho skonu?

Bylo 24. června 2009 a Michael byl uprostřed příprav svého comebackového turné This Is It. Byl pod velkým tlakem a stěžoval si, že nemůže spát. Podle The Associated Press skončily zkoušky o půlnoci písní Earth Song. Zpěvák poděkoval týmu a popřál jim dobrou noc.

Když se vracel domů, krátce se zastavil u skupinky fanoušků, která na něj čekala před branou sídla v Holmby Hills. Jeho ošetřující lékař, doktor Conrad Murray už parkoval u domu, stejně jako předchozí noci. Osobní strážce doprovodil zpěváka ke dveřím. Nikdo kromě Murraye a zpěvákových dětí neměl přístup dovnitř.

Krátce nato si zpěvák začal stěžovat, že je unavený a nemůže spát. V průběhu nočních a ranních hodin mu byly podány silné léky, které mu měly pomoci usnout. Později ho našli v bezvědomí.

Přivolaní záchranáři ho převáželi do nemocnice se zástavou srdce. Oživení se nezdařilo. Zemřel 25. června 2009. Pitva byla dokončena následujícího dne, příčinou smrti bylo předávkování léky na předpis.

V jeho krvi našli opioid propofol a sedativa. Murray byl obviněn a následně shledán vinným z neúmyslného zabití. Odsoudili ho na čtyři roky, propuštěn z vězení byl v roce 2013. ■