Rocková legenda (80) to neměla jednoduché. Komunisté ho zavřeli do vězení, přišel i o svatbu s Pilarovou

Pavel Sedláček Profimedia.cz

Průkopník českého rokenrolu na sebe poprvé upozornil v roce 1957, kdy se coby šestnáctiletý mladík zúčastnil pěvecké soutěže pro Prahu 4 a zvítězil v ní se skladbou Billa Haleyho Rock Around The Clock. Svou první kytaru dostal přitom Pavel Sedláček (*4. 7. 1941) pouhé dva roky předtím. Když pak ale v zahraničním rádiu slyšel poprvé rokenrol, změnilo to jeho život od základů.