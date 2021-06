Proběhlo něco mezi Aniston a Schwimmerem v době Přátel? Slavná ex Rosse promluvila

Jennifer Aniston a David Schwimmer jako Rachel a Ross v Přátelích Profimedia.cz

„Zajímalo by vás, jestli k něčemu došlo? Taky jsem si to myslela! Ale ne, žertuji,“ odpovídala poněkud neurčitě zpěvačka s tím, že už je to hrozně dávno a nepamatuje si to.

„Pamatuji si ale, že jsem se byla podívat na natáčení a všichni byli velmi milí, nevěnovala jsem pozornost tomu, jestli mezi těmi dvěma za mými zády něco probíhá,“ svěřila. „Ale jsem v pohodě se vším, co se tehdy stalo, je to minulost,“ dodala. Se Schwimmerem zpěvačka randila mezi lety 1996 a 1997.

Aniston a Schwimmer přiznali, že pro sebe měli slabost během první série, která vznikala v roce 1994. „Ale ujížděla nám loď, protože jeden z nás byl vždycky ve vztahu a tuhle hranici jsme nikdy nepřekročili,“ uvedl seriálový Ross. ■