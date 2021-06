Novým vztahem už se netají: Exmanželka Harveyho Weinsteina vyrazila do společnosti s oscarovým hercem

Georgina Chapman a Adrien Brody na filmovém festivalu Profimedia.cz

Georgina Chapman (45) doprovodila na červený koberec partnera Adriena Brodyho (48). Vyrazili na premiéru hercova nového thrilleru Clean na filmovém festivalu Tribeca a bylo to vůbec poprvé, co se spolu objevili ve společnosti.

Exmanželce sexuálního delikventa Harveyho Weinsteina to velmi seklo. S hercem je spojována od března loňského roku, ale díky pandemii se jim podařilo vztah udržet víceméně pod pokličkou.

Je to také její první vztah od rozchodu s producentem, jenž si odpykává trest za sexuální zločiny, kterým se netají. S Weinsteinem se rozvedla v roce 2018.

Filmového magnáta odsoudili na 23 let za mřížemi poté, co proti němu vystoupil nespočet žen, které ho obvinily ze znásilnění, obtěžování a dalších zločinů. Následkem skandálu pak vznikla celosvětová kampaň Me Too.

Když se provalily jeho zločiny, Georgina neopouštěla byt a musela vyhledat terapeuta. „Byla jsem ponížená, zlomená a myslela jsem si, že by bylo neuctivé, kdybych se objevila na veřejnosti,“ přiznala v minulosti.

Brody proslul svými skvělými hereckými výkony. Za hlavní roli ve filmu Pianista získal velmi zaslouženého Oscara. ■