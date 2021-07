Začínala v baru, vzala si vévodu a vzpomíná na Formana. Takhle dnes vypadá sexy maminka z hitu Bláznivá dovolená

Beverly se svým filmovým manželem Chevym Chasem (1983) Profimedia.cz

Umělecký svět ji zajímal odmalička. Ještě předtím, než se Beverly D´Angelo (69) proslavila jako herečka, u nás známá především z osmdesátkových komedií Bláznivá dovolená a Vánoční prázdniny, pracovala jako ilustrátorka, vokalistka zpěváka Ronnieho Hawkinse a jeho kapely The Hawks nebo barová zpěvačka.

S jejími pěveckými začátky se pojí i tato historka: „Začínala jsem zpívat jazz. Bylo to na místě zvaném Zanzibar, což byl podnik s dívkami nahoře bez. Já jsem byla oblečená ve večerní róbě a mezi dvěma holkami, které stály na barelech nahoře bez, jsem od šesti večer do dvou ráno vystupovala. Každých 40 minut jsem řekla: pánové, je čas si zaswingovat. Bylo mi 18,“ popisovala webu AV club.

Zlom v její kariéře nastal koncem sedmdesátých let, kdy si zahrála v Annie Hall Woodyho Allena a ve Vlasech Miloše Formana. Na casting vzpomíná dodnes.

„Casting byl specifický, bylo to dlouhé. Jednou jsem se ho zeptala, co si myslí, že je nejdůležitější věc, kterou má režisér udělat. Zamyslel se a řekl, že casting. A to je zajímavé, protože konkurzy dělal tak, že dal dohromady různé skupiny lidí a nechal je improvizovat,“ vzpomínala Beverly na slavného českého režiséra.

Celosvětově ji proslavila role Ellen Griswold ve zmíněných komediích z roku 1983, resp. 1989. Málem ji přitom nevzala, byla čerstvě vdaná za italského vévodu a seznamovala se s novým životem. Jako „panička“ se ale Beverly necítila, na nabídku tak nakonec kývla a je za to vděčná.

Z Bláznivé dovolené se stal hit, který jí přinesl nejen obrovskou popularitu. „Dalo mi to svobodu dělat nezávislé filmy, které bych si jinak nemohla dovolit.“

Manželství s vévodou nevydrželo, rozvedli se v roce 1995. V té době však už byli dlouho od sebe. Po rozchodu herečka navázala vztah s oscarovým produkčním designérem Antonem Furstem. Ten v roce 1991 spáchal sebevraždu. Mezi lety 1996 a 2003 byl jejím partnerem Al Pacino. Mají spolu dvojčata Olivii a Antona. ■