Agáta Hanychová se ukázala bez retuše v plavkách a poprvé promluvila o plastice prsou

"Když si vzpomenu na dobu před osmi lety, kdy jsem v klidu předváděla plavky, tak vůbec nechápu, že jsem na molo vlezla. Jsem teď spokojená. Pochopila jsem, že bez cvičení to nejde. A nestačí nežrat," řekla Super.cz Agáta.

Změnila i způsob stravování. "Nedržím hladovky, jím, snažím se jíst pravidelně," vysvětluje máma syna Kryšpína a dcery Mii. "Výmluvy matek, co mají pětileté děti a stále říkají, že jsou po porodu, jsou špatné. Jsou to výmluvy. Fakt jsem spokojená, už se nestydím si vzít třeba kraťasy," usmívá se.

Agáta už dlouho přemýšlí, že by si nechala upravit prsa. "Děti jsem dlouho kojila, to se na prsou podepíše. Už jsem byla několikrát objednaná, byla jsem na různých konzultacích. Teď jsem byla na další konzultaci a zase jsem to zrušila. Strašně se bojím narkózy," dodala modelka. ■