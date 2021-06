Další televizní hvězda přestává s upravováním fotek na sítích a ukazuje zadek s celulitidou

Holly Hagan Profimedia.cz

„Tenhle trend ukazovat realitu mi neskutečně pomohl a já už nehodlám nic skrývat. Moje celulitida nikam neodešla a já ji už přijala,“ napsala k sérii snímků, kde ukazuje své štíhlé tělo s pevným zadečkem, který získala díky cvičení.

Holly připravuje svatbu se svým snoubencem Jacobem, kvůli které dala své tělo dokupy. Vždy bojovala s tím, jak vypadá, a v době, kdy potkala svého snoubence Jacoba, měla bulimii a často navštěvovala kliniky estetické medicíny. „Jacob je atlet a vede zdravý životní styl. Byl mi skvělým příkladem. Když jsme se potkali, ještě jsem byla bulimička a on byl ten, který mi řekl, že je to špatné a pomohl mi se z toho dostat.“

Hagan se na sociálních sítích ukazuje bez úprav photoshopu už delší dobu a nedávno prozradila i kouzlo dobrého pózování. Z hloupých komentářů trollů na internetu si už nic nedělá a všem sledujícím radí, aby udělali totéž. „Dříve jsem netušila, proč mají lidé potřebu psát tyhle hnusné komentáře, ale dnes už to vím. Něco je trápí a oni své vlastní trápení promítají do jiných lidí. Na tu malou chviličku se tak mohou soustředit na něco jiného, než je jejich vlastní zoufalství. Nikdy to nebylo o mně, a přitom byla zpočátku moje cesta za lepším zevnějškem nejvíce ovlivněna těmito ošklivými komentáři.“

Holly v dlouhém postu, kde se věnovala haterům, popsala lidem, že problém je vždy v těch, kteří šikanující komentář píšou, a ne v té osobě, které je adresovaný. „Můžete mít milión krásných komentářů a ten jeden hnusný vás vede k otázce - jsem dost dobrá? Já už jsem ve fázi života, kdy vím, že jsem dost dobrá. Vím, co mohu nabídnout, a že je to víc než jen vizáž. Protože šťastní, sebevědomí a úspěšní lidé nemají potřebu ostatní ponižovat.“ ■