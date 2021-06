V pandemii přišel o příležitosti v divadle. Syn Veroniky Žilkové se dal na podnikání

Z herce je podnikatel. Michaela Feuereislová

„Volný čas jsem využil k tomu, že jsem s kamarády založil produkční firmu, kde funguji jako scenárista a režisér,“ řekl herec známý ze seriálů Ulice, Vyprávěj, Cesty domů či Já, Matonni.

A jak se mu v podnikání daří? „Kdybych řekl, že mi to jde skvěle, tak bych se chvástal. Když řeknu, že mi to jde blbě, tak mě nikdo nenajme. Proto řeknu, že máme první počin, který půjde na jednu internetovou televizi. Nemohu jmenovat, protože je smlouva těsně před podpisem. Pak to klidně provalím.“

Nyní už se Navrátil těší i na divadelní příležitosti. Přes léto bude hrát v nově zrekonstruovaném amfiteátru na Hradčanech ve dvou kusech, jeho kolegy budou Jiří Langmajer, Tatiana Dyková či Bára Štěpánová.

„Hraji radši v kamenném divadle, tam mě hraní víc baví. Ungelt je malá scéna, komorní, nemusíte přehrávat, ideální pro dramata. Ale letní scéna na Novém Světě na Hradčanech má zase úžasnou atmosféru a komedie se tu hrají báječně. Každá scéna má svoje,“ nechal se slyšet syn Veroniky Žilkové (59). ■