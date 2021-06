Podívejte se, jak skvěle vypadá hvězda Policie Modrava. Jaroslava Stránská v 52 letech opět hraje třicátnici

Málokdo by hádal Jarce skutečný věk. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Má snad elixír mládí? To člověka napadne, když vidí půvabnou blondýnku, které minulý týden (6. 6.) bylo 52 let. Po třech letech znovu naskočila do divácky nejúspěšnějšího krimi seriálu na Nově. Jaroslav Soukup začal na Šumavě točit 4. řadu Policie Modrava.

A Super.cz u toho nechyběl. Podle předpovědi mělo být proměnlivo, spíš déšť, aprílové počasí. Ovšem při natáčení v obci Střítež u Malonic se herci, kteří zrovna netočili, schovávali před letním sluníčkem v přístřešku na zahradě u chaty, kde poručice Krásenská objevila v mrazáku zbraň.

„Po takovém dlouhém čase jsme byli všichni natěšení. Krásně se přivítali a měli pocit, jako bychom se vůbec nerozešli,“ řekla nám v pauze, kdy zrovna nebyla na place, Jaroslava Stránská. Její postava Lucie Krásenské, původně v hodnosti strážmistryně, se časem vypracovala na poručici. Těžko věřit, že je to víc než 30 let, kdy se stejným režisérem natočila Discopříběh, v němž si zahrála oplácanou kadeřnici Jitku.

„Během pandemie jsem přibrala čtyři kila, možná víc,“ se šibalským úsměvem přiznala Super.cz, když jsme chválili, jak báječně vypadá. Její manžel, s nímž se vzali před čtyřmi roky po devatenáctileté známosti, podstoupil loni v říjnu operaci kyčle. Takže se o něj starala.

Život se s herečkou, která má v Policii Modrava roli třicátnice, vůbec nemazlil. V devatenácti se musela vdávat, záhy půlroční dceruška Janička zemřela na slabé srdce. Během dvou let přišla Jarka o všechny své blízké – nejdříve o babičku, pak tátu, maminku i bratra. Do toho se rozváděla.

Léta hodně špatně nesla, že nemůže mít děti. Čtyřikrát podstoupila umělé oplodnění, ale nepodařilo se. Má Rh faktor pozitivní, její muž také. Dnes by si s tím doktoři uměli poradit. Teď je však šťastná. Zajímalo nás, jak se jim v manželství daří. „Jsme spolu 23 let a mám pocit, že je to stále hezčí a hezčí.“

Kromě tří divadelních spolků, se kterými by měla opět začít hrát, se před třemi měsíci dostala k zajímavé a trochu jiné práci. Dostala nabídku z Novy, aby dělala reportérku v pořadu Rady ptáka Loskutáka. „Obdivuji reportéry a všechny novináře, není to lehká profese,“ naráží na to, že jí občas respondent odpoví na otázky, které měla připravené, aniž by se sama zeptala.

K téhle nové zkušenosti se dostala díky své zálibě. „Zahrádkářka jsem normální, ale jdou mi mužské práce, baví mě kutilství. Loni během korony mě do Loskutáka pozvali, jestli si nechci vyrobit kompostér. A zalíbila jsem se jim.“ ■