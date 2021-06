Ulice vystrojila první lesbickou svatbu: Máme 21. století, říká jedna z nevěst Jitka Smutná

Jitka Smutná a Miluše Šplechtová jako seriálové partnerky Marie a Jolana Foto: TV Nova

„Máme 21. století a v tom jsou naštěstí ve velké části světa běžné svatby homosexuálních párů. A dokonce to nejsou svatby jen „jako“, tím myslím české registrované partnerství, ale jsou to svatby se vším všudy,“ kvituje seriálová Marie.

„Dokonce už existují církve, kde je možné se vzít v kostele. To je hrozně příjemné, protože to vyrovnává pocit, že jste menšina a musíte se o všechno prát. V lidech to vzbuzuje uklidnění a vděčnost zákonodárcům. I tady by byla vděčnost obrovská, protože bychom se cítili rovnocenní. Konzervatismus v tomto přístupu bohužel přináší nevyžádanou pozornost veřejnosti,“ řekla pro Super.cz Smutná.

Svatba stejnopohlavního páru se do děje nováckého seriálu nedostala poprvé. Už v roce 2011 se v Ulici „vzali“ Filip Blažek (Martin) a Otakar Brousek ml. (Jiří). K tématu se tak tvůrci vrátili po deseti letech.

Veselka se natáčela v dubnu, za nepříliš teplého počasí, což s sebou přineslo i pár nekomfortních situací.

„Měly jsme na sobě tenké šaty, krátké rukávy a lodičky. Příchod k tomu nádhernému oltáři byl podsypaný pískem, který byl promočený vodou, a šla z něj šílená zima. Hrozně mi mrzly nohy. Ta příšerná ranní zima byla pro všechny překvapivá, ale díky kameramanům a perfektnímu svícení to naštěstí na obraze není znát a celý obřad je zalitý sluncem,“ vzpomínala Smutná. ■