Psychické problémy kvůli tloušťce: Cukrář Jenda z Peče celá země chodil kvůli váze i na terapie

Jan Jirka Michaela Feuereislová

Pro zákrok se odhodlal i kvůli psychickým problémům, které ho tíží. „To je asi ten hlavní důvod, proč jsem se pro tento zákrok rozhodl, i když nemám nadváhu, mám BMI v normálu, tak já se necítím dobře. Velmi se stydím do plavek, vždy hned jak vyjdu z moře, tak si na sebe beru tričko,“ svěřil se Jenda Jirka, který má podle mnohých aktuálně ideální váhu.

Sám se ve svém těle necítí dobře. „Často, když se na mě někdo na ulici dívá, tak si myslím, že si hned říká, že jsem tlustý. Moji nejbližší přátelé mě znají a vědí, že se vidím silnější, než jsem. Chodil jsem i na psychoterapie, kde jsme řešili, jak moc se za své tělo stydím, jediný efekt to mělo, že psychoterapeut zhubl 20 kg,“ svěřil se známý cukrář, který doufá, že po zákroku bude spokojený.

„Mám to prostě v hlavě a umím se tím strašně trápit. Věčně mi jede hlavou “jsi tlustý a ošklivý “, vidím jen své boky a břicho, přitom mně samotnému se líbí muži, kteří mají velké ruce a bříško. Ani mi nepřidalo, když mi můj expartner velmi často říkal „kobyliho“. Vyčítal mi často, že jím a vyvrcholilo to ve chvíli, když mi řekl, že jsem tlustý prase. To mám v sobě dodnes,“ dodal známý cukrář, který podstoupí liposukci již tento týden. ■