Iva Janžurová po oslavě osmdesátin: Jaké dárky dostala a který ji rozplakal?

"Dárky nejsem schopná dát dohromady. Všechno jsem to nanosila domů. Bylo to moře kytic a lahví červeného vína, které mám ráda, což už moji ctitelé pochopili. Přivezli jsme to ze dvou nebo tří oslav, naskládala jsem to do obýváku a od té doby jsem to překračovala. Ještě včera jsem otevírala některé tašky," řekla Super.cz a v našem videu mnohé další dárky vyjmenovala.

Jaký dárek ji ale nejvíc dojal? Ten, který se nedá koupit za peníze. "Igor Orozovič mi složil nádhernou písničku, která se jmenuje Madame de Janzur. To mě téměř rozplakalo, protože to bylo takové překvapení. Byl to pro mě opravdu velký dárek, má odpuštěno spoustu budoucích hříchů," pěla ódy na kolegu a kamaráda, s nímž hraje v několika představeních, mimo jiné i v Božské Sarah v Divadle Kalich, na jehož letní scéně, kde bude Iva premiérovat svoji novou hru Pusťte mě ven, jsme se s herečkou také potkali. ■