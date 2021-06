Rychlá a zběsilá Olga Lounová: Vedle nadupaných aut si v novém klipu zahrála i s orlem a hadem

Olga Lounová Video: Olga Lounová

Rychlá a zběsilá. Taková se Olga Lounová (40) předvede ve svém novém videoklipu. Zpěvačka je milovnicí rychlý kol. A ty nesměly chybět ani v klipu k písni Dávej to!, kterou vypustila do světa. Vedle rallye se v poslední době energická zpěvačka věnuje i nové vášni, a to je driftování.

„Miluji auta, a všechny možnosti, co se s nimi dají dělat. Když jsem viděla driftová videa, tak jsem se absolutně nadchla. Pak jsem zjistila, že se u nás jezdí seriál závodů Czech drift challenge a díky Pepovi Strnadovi jsem si vyzkoušela pár jízd vedle nejlepších jezdců,“ svěřila se zpěvačka, která driftování propadla. „Samozřejmě je to úplně jiný než rallye a člověku to trvá, než si na nový styl jízdy zvykne, ale baví mě to čím dál víc,“ říká Olga, která se v klipu předvede jako velká milovnice zvířat.

A rozhodně nejde o tvory, které byste si v náruči krásné ženy dokázali představit. V klipu si s ní totiž zahraje překrásná orlice a had. „Písnička vznikla nějak spontánně, Anglickou verzi jsem natáčela v Los Angeles u producenta Jennifer Lopez a Lady Gaga a vyjde pár dní po české verzi,” dodala Olga. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je díky koncertování, závodům rallye a driftování Olga časově dost zaneprázdněná, rozhodla se splnit další svůj životní sen, bude se účastnit Dakarské rallye.

„Už je to dlouho mým snem, ale zároveň asi největší obavou, jestli to zvládnu. Tentokrát pojedu jako navigátor,” dodala Olga, která se stala členkou úspěšného českého týmu ORION Moto Racing Group a při Dakarském ralley bude navigovat pilotovi Martinovi Čábelovi.

„Bude to fyzicky a psychicky velmi náročné. Myslím si ale, že nějakou průpravu už mám. Každý ale říká, že kdo to nezažil, tak neví. Byla jsem se tam podívat a viděla jsem, že kluci trpí svalovými horečkami a doslova trpí. Nebude to sranda. Jede se celý den, málo spíte, když se ztratíte, tak spíte ještě méně. Jsem ale trošku trénovaná. Moje příprava je tak komplexní,” uzavřela Olga. ■