Na špatné prodeje nové desky odpověděla sexy zpěvačka fotkou v průhledných šatech

Bebe Rexha Profimedia.cz

Na Twitteru sdílela blondýnka informaci o tom, že je její deska na 140. místě v Billboard 200 chart a okomentovala to slovy: „Zklamání, ale já se nevzdám! Moje kariéra je postavena na mých neúspěších a na tom, že nenásleduji klasické vzory. Nepřestanu. Nikdy jsem to neudělala a ani se na to nechystám. Pořád v toto album věřím a budu ho tlačit, děj se co děj.“

Na to konto přidala na svůj instagramový profil další snímek v odvážné modelu, ve kterém bude se svým prvním singlem z desky vystupovat v pořadu na HBO. Propagaci stále nevzdává.

I když se jí nedaří tak, jak by si přála na poli pracovním, tak v soukromé sféře je už přes rok šťastná po boku Keyana Safyariho (37). Zpěvačka nedávno uvedla, že mohla být vdaná už jako náctiletá vzhledem k albánským tradicím. Její matka se vdávala v 17 letech, a proto zarazila stejný proces i u své dceři, které chtěla pomoci splnit si pěveckou kariéru.

„Když jsem vyrůstala, nesměla jsem ani mluvit u stolu, ale moje maminka za mě bojovala, abych nebyla provdána. Patří to k albánským tradicím, že se sezdáte velice mladí a máte hned děti. Jsem ráda, že se doba trochu změnila a ženy mají nyní více práv a možností, ne jako v době, kdy jsem v této komunitě dospívala já,“ uvedla pro The Daily Star před časem zpěvačka. ■