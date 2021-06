V dubnu oslavila 52. narozeniny a už je také babičkou! Takhle vypadá blond reportérka Primy v plavkách

Andrea Ježková Foto: Archiv A. Ježkové

Reportérka Primy Andrea Ježková je dva roky po padesátce už babičkou a věk by jí hádal opravdu málokdo. Andrea ukázala své křivky na dovolené na řeckém ostrově Rhodos, kam s přáteli vyrazila. Postavu má stále výstavní.

"Zadarmo to není. Musím cvičit a hlídat se. Jinak to nejde. Ale že bych byla spokojená, to určitě ne. Jsem sebekritická, znám své rezervy," řekla Super.cz s úsměvem Andrea, která v dubnu oslavila již 52. narozeniny.

Je maminkou dvou dcer Nikoly a Sandry. A díky druhé jmenované se už stala babičkou. "Mám úžasnou vnučku Elenku. Čas neuvěřitelně letí," dodala Ježková, která je reportérkou primáckého pořadu ShowTime. ■