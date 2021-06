Byla zamilovaná do manžela i rodiny, je nefér, co se stalo, pláče kamarád Libuše Šafránkové

Tomáš Magnusek Foto: archiv T. Magnuska

Pro režiséra Tomáše Magnuska není smrt Libuše Šafránkové (✝68) pouze odchodem kolegyně , kterou obdivoval a v roce 2014 ji obsadil do seriálu Stopy života, ale její skon vnímá jako osobní ztrátu. Byli totiž přátelé.

„Byla jedním z nejslušnějších a nejlepších lidí, které jsem kdy v životě potkal. Byla upřímná, zamilovaná do svého manžela, zamilovaná do své rodiny. Je nefér, co se stalo,“ řekl Super.cz režisér.

Zemřela Libuše Šafránková

„Chodili jsme spolu okolo Vánoc na večeře do takové koliby kousek od místa, kde bydleli. To byl večer, na který jsem se těšil. Nemám mezi umělci mnoho přátel. Ona, její manžel, Martin Dejdar, paní Libuše Švormová a Pavlína Moskalyková jsou jediní, se kterými mám úzký vztah,“ říká Magnusek, který se Šafránkové často svěřoval. „Mohli jsme spolu řešit všechno. Je pro mě děsivé, že už jí nezavolám,“ rozplakal se režisér.

Vynikající a naprosto pravdivá

„Pro mě to byla vynikající herečka, která, přestože byla tak typická, dovedla hrát různé role, různým stylem, dovedla je odlišit, hrát postavy různých charakterů. Byla vynikající a naprosto pravdivá,“ řekl Super.cz herecký matador Dalimil Klapka.

Lucie Benešová považuje za čest, že měla příležitost si s Šafránkovou zahrát.

„Byla skvělá, vtipná, hrozně fajn člověk a byla s ní legrace. Jsem hrdá na to, že jsem měla čest s ní pracovat. Hrály jsme spolu v seriálu Gympl s (r)učením omezeným, kde jsem byla její zlá nadřízená a byla to pro mě radost a velká zkušenost,“ svěřila Super.cz. ■