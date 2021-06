„Nechutně rasistické“: Novinářka okomentovala jméno dcery Harryho a Meghan a dostala padáka

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu Profimedia.cz

Spisovatelka a sloupkařka Julie Burchill na Twitteru oznámila, že ji vyhodili z redakce Daily Telegraphu, a to den poté, co na sociální síti nemístně komentovala jméno dcery vévody a vévodkyně ze Sussexu.

„Vyhodili mě z Telegraphu - bylo to krásných pět let a vždycky jim budu vděčná za to, že ukončili moje divoká léta. Nicméně, lhala bych, kdybych řekla, že jsem si v poslední době manželovi nestěžovala, že odmítají moje nápady na sloupky a podsouvají mi obyčejná témata, která jsem svědomitě zpracovávala,“ zní její prohlášení.

Když Harry (36) s Meghan (39) oznámili narození dcerky Lilibet, Julie to okomentovala slovy: „Taková promarněná příležitost! Mohli ji pojmenovat Georgina Floydina.“

Narážela na zesnulého George Floyda, jehož loni v létě v Minneapolisu zabil policista. Vražda rozpoutala celosvětové protesty a kampaň Black Lives Matter.

Tweet lidé začali okamžitě kritizovat, většina uživatelů sítě se shodla, že je „vrcholně nevhodný“, „nechutně rasistický“ a „opovrženíhodný“.

Advokát, který na tweet reagoval hanlivým vtipem, byl hned v pondělí vyhozen ze zaměstnání, následně se za něj omluvil.

Burchill je uznávaná, ale také kritizovaná britská spisovatelka, která působila v redakcích Daily Telegraphu, Sunday Times nebo listu Guardian. Je také novelistkou, její kniha Sugar Rush se dokonce dočkala televizní adaptace.

Její tvorba je často považována za kontroverzní, proslula také slovními útoky na známé osobnosti, za to ji dokonce v minulosti žalovali za obtěžování a urážku na cti. ■