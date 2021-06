Jedno oko nezůstalo suché: Eva Burešová řekla ANO!

Eva Burešová alias Týna Popelková se ve Slunečné zasnoubila. Video: FTV Prima

Týna připravuje svatbu pro své hosty na Slunečné, a tak občas padne myšlenka i na tu její. Když v kostele zůstane sama, nastane osudová chvíle.

„Musím říct, že to pro mě byla stresující scéna, protože než Janek přijde, tak Týna zpívá píseň Marty Kubišové Nechte zvony znít. Vzpomněla jsem si na to ráno v autě,“ přiznává herečka, která se musela naučit skladbu za dobu, než se dostala na plac. „Cestou do Záp jsem si to pouštěla stále za sebou, abych si zapamatovala text. Byla jsem nesmírně nervózní, protože jsem na místě nemohla říct, že to neumím,“ prozradila po natáčení Eva Burešová. „Naštěstí moje hlava funguje a naučila jsem se to.“

Poté už přišla řada na osudovou chvíli Týny a Janka, kdy milovaný muž poklekne a položí tu zásadní otázku. „V kostele byla neuvěřitelná zima, v tom to bylo náročnější. Myslím ale, že to přidalo efekt pro diváky, protože jsem se tak klepala zimou, třásly se mi ruce, a do toho mi Marek nasazoval prstýnek. Pomohlo to tedy k iluzi, že je Týna rozechvělá, ale pravda prostě je, že mi byla kosa!“ smála se herečka. Marek Lambora si žádost o roku částečně sám připravil.

„Jediné, co Marek chtěl a byla jeho invence, že by Janek určitě požádal o ruku Týnu jejím celým jménem. Tak jsme volali hlavnímu scenáristovi Rendovi Decastelo, jak se Týna jmenuje druhým jménem, po kom je křtěná. Od Marka to bylo moc hezké, protože on by to osobně prý taky tak udělal. Na poslední chvíli jsem se tak dozvěděla, že jsem Kristýna Alžběta Popelková,“ vysvětlila Eva Burešová, jež tak ve Slunečné zažije vdavky. Tedy pokud se seriálový děj nezvrtne… ■