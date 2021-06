K přiznání, že je gay, slavného zpěváka tlačili dávno předtím, než šel s pravdou ven. Dodnes z toho má trauma

Ricky Martin Profimedia.cz

Ricky Martin (49) je dnes hrdým homosexuálem, je ženatý a se životním partnerem Jwanem Yosefem mají krásnou rodinu. Než o své orientaci veřejně promluvil, měl z reakcí miliónů fanoušků a fanynek pochopitelně obavy. K přiznání ho navíc nutila už reportérka Barbara Walters při rozhovoru v pořadu The View. Deset let předtím, než učinil prohlášení na svých oficiálních stránkách.

„Když se mě zeptala, připadalo mi to jako násilné vniknutí do soukromí, protože jsem prostě nebyl připravený. Bál jsem se. Mám z toho trochu posttraumatický syndrom,“ přiznal ve speciálním „Pride“ čísle magazínu People.

„Sexualita a homosexualita by neměly být pro nikoho problémem. Myslím, že sexuální orientace je věc, se kterou by se každý měl vypořádat po svém. To je vše, co k tomu mohu říct,“ odpověděl tehdy Walters na dotaz, jestli může adresovat spekulace.

„Mohl bys utnout všechny spekulace, přiznat, jako jiní umělci, že jsi gay, nebo to popřít. Nebo to nechat, jak to je. Nechci na tebe naléhat, je to v tvé moci, ptám se na to, protože se o tom mluví, jak víš,“ nenechala se odbýt novinářka.

„Děkuji ti za příležitost vyjádřit se k těmto klepům, ale z nějakého důvodu nemám chuť,“ zněla tehdy zpěvákova finální odpověď.

Ačkoliv ho to traumatizovalo, Ricky přiznává, že možná nemusel s přiznáním své orientace otálet tak dlouho. Jakmile to totiž udělal, velmi se mu ulevilo. Dnes jednadevadesátiletá Walters později přiznala, že svého nátlaku na Martina lituje.

Ricky a Jwan se vzali v roce 2017 a mají čtyři děti, dvojčata Valentina a Matea (12) a Luciu (2) a Renna (2). ■