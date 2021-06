Půst už Světlana Nálepková bere jako samozřejmost. Postavu má v 60 letech parádní!

Světlana Nálepková ve čtvrtek večer u baru na Žižkově Michaela Feuereislová

Bude nádherně štíhlá, svěží herečka a zpěvačka, které by málokdo hádal její věk, barmankou? Ne, ale o devatenáct let mladší přítel Světlany Nálepkové během druhé covidové vlny začal trpět bez práce. V cestovním ruchu, kde pracuje, příležitostí ubylo. A tak si vymyslel projekt a svojí milé o něm neřekl.

Václav Pleska, s nímž Světlana žije deset let, začal mít blbé nálady, chyběla mu realizace. „Chtěl si splnit sen. V téhle době, která je k tomu opravdu přející,“ řekla Super.cz s ironií v hlase. „Dlouho hledal prostory, a když jsem odjela do ciziny, našel si tajně tenhle prostor pro obchůdek, kavárnu a v zadních prostorách se nachází stometrový fotoateliér, protože fotí.“

Když se Světlana vrátila po delší době z ostrova Fuerteventura, Václav z domu odjížděl do Prahy, ačkoliv tam neměl žádný byznys. Partner chystal překvapení. „Já to uviděla a zhroutila se. To byla dřina na několik měsíců, která spolyká spoustu peněz, v téhle době utopie!“

Všechno si dělal sám, i rekonstrukci. Ona si vzala na starost výtvarnou stránku. Malovala stoly, židle, nakupovala staré nábytky, patinovala. „Baví mě tyhle práce, ale vždycky si při nich oddělám záda a ruce,“ řekla nám blondýnka, která má za sebou rekonstruování pěti domů.

Může snad fyzická námaha za skvělou postavu Světlany Nálepkové (60)? „Na ostrově jsem měla na sebe čas, pravidelně cvičila, chodila na dlouhé procházky, mohla se věnovat sama sobě.“ Užívala si pohody, omezení minimální, dalo se jít do restaurace, baru, volně dýchat.

Doma nemá váhu, usuzuje podle oblečení. Na podzim se rozhodla pro přerušovaný půst – 16 hodin se postí, osm může jíst. „Už si mi organismus tak navykl, že když si náhodou dám snídani, cítím se ucpaná. V půstu je zahrnut i spánek. Pokud se večer stihnu najíst třeba v sedm, tak můžu jíst druhý den v jedenáct.“

Těší se na léto s Hudebním divadlem Karlín, se kterým bude hrát na výstavišti v Letňanech Sestru v akci a Rebely. Už probíhají oprašovačky. „Jsem lehce skeptik, kdo ví, jak to bude. Vím o nějakých představeních Edith Piaf, mám dva koncerty a čtyři představení se zájezdovou komedií,“ vypočítala nám svoje umělecké aktivity dvojnásobná babička.

Logicky nás zajímalo, jestli třeba vzhledem ke společnému budování není na obzoru svatba. Na tuto otázku s pousmáním jen zavrtěla hlavou. Raději přivítala dceru Pepinu (33), která ji přišla s partnerem, hercem Ondřejem Kavanem, podpořit. S nimi dorazil i sedmiletý syn Míša a tříapůlletý Kristián, kterého má s Kavanem. ■