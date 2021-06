Po operaci ruky je plná energie: Sisa Sklovská předvedla dokonalou figuru a promluvila o návratu na jeviště

Sisa Sklovská Super.cz

„V Praze jsem naposledy zpívala před pandemií. Bylo to na koncertě na Žofíně, který byl velký. Bohužel minulý rok jsme měli přijet se Shakespearem a Romeem a Júlií. To se ale nepodařilo. Podařilo se nám alespoň týden na Slovensku odehrát představení,“ svěřila se Super.cz Sisa, která v létě zavítá do Prahy s představením Romeo a Júlie, které bude v rámci Letních shakespearovských slavností.

„Představení je moderně pojaté po kostýmové stránce a máme krásné jeviště, je to velmi moderní a jsou to schody do nebe, jak tomu já říkám,“ svěřila se Sklovská, pro kterou nejsou texty nic jednoduchého. „Musím přemýšlet nad texty Shakespeara. Já jsem hlavně zpěvačka, na druhém místě herečka. Jsou to náročné texty, které prostě musíte do hlavy natlačit,“ prohlásila zpěvačka s tím, že se ale na jeviště a diváky velmi těší. „Je potřeba si sednout, a oživit si scénář. Já mám v hlavě diskety a musím tu hlavní disketu vytáhnout a zopakovat si to,“ dodala závěrem rozhovoru. ■