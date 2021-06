David Beckham odhodil tričko a vzkázal: Tohle my v Anglii děláme, jak vysvitne slunce, sundáme si vršek

David Beckham

Ještě nedávno si David Beckham (46) a jeho žena Victoria užívali dovolené v New Yorku, kde chodili na rande bez dětí. Nyní už jsou zpátky v rodné Anglii, což potvrdil slavný fotbalista rajcovním snímkem nahoře bez.

„Ano, tohle je Anglie. A tohle my děláme. Když vysvitne slunce, sundáme si trička, i když jdeme třeba jen venčit pejsky, a Victoria Beckham (47) se tomu směje,“ napsal k odhalené fotce David.

V komentářích se to ihned začalo hemžit srdíčky a slovy obdivu k jeho vyrýsované postavě. Není se čemu divit, sportovní průprava v něm zůstala i poté, co pověsil kopačky na hřebíček. Do příběhu poté ještě přidal snímek už s tričkem a jednou ze svých kokršpanělích fenek, kde dodal: „No a potom společně spíme v trávě.“ ■