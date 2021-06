Oslavila 56. narozeniny, ale tělo má jako dvacítka! Česká topmodelka pózuje na dovolené v pidi bikinách

Pavlína Pořízková Foto: Archiv P. Pořízkové

Opírá se v plavkách na pláži o dřevěný sloup. "Tenhle sloup je pravděpodobně asi pět let starý, ale stal se oblíbeným. To je důvod, proč se držím starších kousků v šatníku. Vždy se mi líbí o pár let později, ve chvíli, kdy to není módní a nenosí se to," napsala k fotce Pořízková.

Pavlína patří k největším hvězdám modelingové historie. Přesto přiznala deprese a také šikanu v dětství. Ne vždy byla hvězdou přehlídkových mol. "Když mi bylo čtrnáct let, ve škole mě strašně moc šikanovali. Myslela jsem si, že je to proto, že jsem moc ošklivá. Protože mi řekli, že vypadám jako otrhaná slepice, opilá žirafa a špinavá komunistka," prozradila nedávno Pořízková, která první záchvat paniky měla již v deseti letech. ■