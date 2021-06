Drsné tréninky pětkrát týdně se vyplácí! Agáta Hanychová nikdy neměla tak vymakané tělo

Agáta Hanychová na sobě dře. Foto: Archiv A. Hanychové

"Hodně makám, pětkrát týdně dřu s trenérem. Fakt dřu! Odcházím z tělocvičny s jazykem na vestě," řekla Super.cz Agáta. "Snažím se vyhýbat sladkostem, není to legrace, ale výsledky jsou," upřesnila Agáta. "Nikdy jsem takové tělo neměla. Vždycky jsem chodila na box, a tohle je úplně jiný druh tréninku. Cítím se skvěle."

Těší ji také společné tréninky s Hankou Mašlíkovou, jež jsou pro ni velkou výzvou.

"Ve dvojici je to skvělé, motivuje to. Ale nesmíte mít kamarádku Xenu, to si pak připadáte jako začátečník," dodala se smíchem Hanychová. ■