Hvězdy Slunečné se vrátily do dětských let. Přiznaly krádeže a další lumpárny

Eva Burešová Foto: FTV Prima

První červnový den každý rok patří dětem. Návrat do dětství si připomněly i hvězdy seriálu Slunečná, které se na oslavu Dne dětí oblékly do pořádných retro kousků a zavzpomínaly, jak kdysi podobný den slavily.

„Ve škole jsme mívali sportovní den – mě bavilo plnit všechny ty úkoly a dostávat za to pak sladkosti a odměny. Milovala jsem to! Jako dítě jsem byla hýčkaná a šťastná. Stejně tak dnes říkám Nathánkovi, že je nejbáječnější dítě na celém světě a jak ho miluju. Má dost hraček, které mu kupuju a kterých není nikdy dost. Musím se ale přiznat, že jako dítě jsem prováděla i lumpárny, ale nic nebylo tak hrozné, že by mě domů vezla policie,“ prozradila Eva Burešová (27).

Lumpárny ostatně dělal i herec Filip Tomsa. „Z dětství si pamatuju, že jsem sestřenici ukradl céčka, a to jsem se pak hrozně styděl. Přišlo se na to, vrátil jsem je a omluvil se. Byl to tenkrát průšvih, který se už nikdy neopakoval. Jinak bych neřekl, že jsem udělal něco fatálního. Byl jsem v podstatě hodné a klidné dítě. Myslím, že mě to vyškolilo,“ přiznal seriálový Roman Maxa.

A jak Den dětí slavila Lucie Benešová (46)? Prý nijak!

„Ve škole se Den dětí moc neslavil. Nebo si nepamatuji, že bychom za komunistů něco měli. Já ho dnes se svými dětmi slavím, vždy jim něco s manželem pořídíme. Dostanou dárky, společenské hry a někam je vezmeme. Jinak já byla docela hodné dítě. Větší prohřešek jsem udělala ve chvíli, kdy jsem dědovi vzala vajíčka z kurníku, dala je na topení a čekala, až se z toho vylíhnou kuřátka,“ práskla na sebe Benešová alias Róza.

Nad dnešní generací zas kroutí hlavou Denisa Nesvačilová, jež hraje ve Slunečné Karolínu.

„Když se dnes dívám na holky, jen zírám, kde já tenkrát byla. Dnes sedí v barech, mají neuvěřitelně drahé kabelky, podpatky, na kterých umí na rozdíl ode mne chodit, a tančí jak Beyoncé v klipu. Sakra! To já chodila jen na gymnastiku a chtěla mít dětství jako ostatní v mém okolí. Do toho světa už já nepatřím, raději tedy půjdu do obyčejné hospody,“ má jasno herečka. ■