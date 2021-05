Aleš Háma terčem drsné kritiky na Instagramu. Co vám budu povídat, tak nějak jsem to čekal

Aleš Háma Michaela Feuereislová

Herec, bavič a moderátor Aleš Háma (48) se rozhodl podpořit kampaň k očkování proti covidu a na sociální síti kvůli tomu čelí drsné kritice. Jak přiznal, čekal ji. Lidé mu píší, že by se měl stydět a nazývají ho jidášem.

Ve svém vyjádření herec uvedl, že není tváří pro očkování, ale kampaň jednoduše podporuje. A jak zdůraznil - bezplatně. Vakcinaci totiž Háma dle svých slov považuje za „jediné možné řešení, jak dostat do normálu zdravotnictví, kulturu, průmysl, školství a vůbec běžný život každého z nás“.

„Předesílám, že jde jen můj názor. Prostě selským rozumem vzato spatřuji vyšší koeficient výhodnosti v očkování než bez něj. A co je podstatné, je to rozhodnutí každého z Vás a moje posty na to nemusí mít pražádný vliv. A ne, nejsem volič AB... hezký den,“ vzkázal Háma kritikům.

Kampaň iniciativy Cesta ven podpořily i další známé osobnosti z umělecké sféry. Mj. Libor Bouček, Adam Mišík nebo Iva Pazderková. ■