„Kauza Chandler“ pokračuje. Fanoušci Přátel se báli i kritizovali, nyní promluvili tvůrci

Matthew Perry Profimedia.cz

Návrat Přátel, byť jen v jediném díle, se stal mezi fanoušky senzací. Na slučák Rachel, Moniky, Phoebe, Joeyho, Rosse a Chandlera se diváci nesmírně těšili a populární šestici rozebírali dlouho předtím, než stanice HBO Max díl odvysílala. Probíralo se všechno možné, co se za těch 17 let od odvysílání posledního dílu stalo a změnilo.

Co se změny týče, rezonovalo především jedno jméno, a to Matthew Perry (51). Poté, co vyšlo video interview pro magazín People, jeho výstup fanoušci hojně komentovali. „Právě jsem viděl interview a nemůžu uvěřit, jak Matthew Perry vypadá... Tohle mi vážně láme srdce,“ napsal jeden z nich na Twitteru a další následovali.

K seriálovému Chandlerovi se poté dokonce vyjádřili i tvůrci seriálu Kevin Bright a režisér vzpomínkového dílu Ben Winston. Spolupráci s Perrym si pochvalují. „Byl skvělý. Lidé občas umějí být zlí. Přeji si, aby to tak nebylo,“ řekl magazínu The Hollywood Reporter Winston s tím, že pro něj bylo potěšení režírovat někoho tak úžasně zábavného.

„Lidé toho namluví. Nemám k tomu co říct, kromě toho, že bylo skvělé ho znovu potkat. A v tom seriálu je úžasný,“ uvedl v jiném rozhovoru Bright a dodal, že Perry nyní vypadá rozhodně lépe, než když ho viděl naposledy.

Perry za sebou má závislost na lécích. „Nemohl jsem přestat. Vymklo se to kontrole takovým způsobem, že jsem to nemohl skrýt a všichni to věděli,“ řekl magazínu People v roce 2013. Pro BBC v roce 2016 uvedl, že dobu mezi natáčením třetí a šesté série Přátel si v podstatě nepamatuje. ■