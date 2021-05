Novopečený tatínek a porotce MasterChefa celý září: Raduje se z narození syna a zhubnul 15 kilo

Radek Kašpárek Super.cz

Porotce MasterChef Česko Radek Kašpárek se raduje z novorozeného synka Sebastiana. Roli novopečeného tatínka si po letech užívá na maximum. „Po osmileté pauze máme další přírůstek do rodiny a je to zase úplně něco jiného. Už je mi zase o pár let víc a mám trošku jiný nadhled na svět. Jsem celkově zklidněný a užívám si to,“ svěřil na kameru Super.cz šéfkuchař.