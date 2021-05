Martina Formanová na skok v Česku: Svou nejintimnější knihu začala psát 4 měsíce po smrti manžela Miloše Formana

Martina Formanová napsala svoji dosud nejintimnější knihu. Michaela Feuereislová

Martina Formanová (55) tu ve čtvrtek večer pokřtila svoje zatím nejintimnější dílo. Autorka osmi knih se z úmrtí svého slavného muže vypsala v té osmé, kterou nazvala Nalakuj to narůžovo. „Cítila jsem se hodně dole a moc sama. Díky tomu, že jsem v textu psala o smutných dobách, začala jsem vzpomínat na ty veselejší, šťastný, legrační,“ řekla Super.cz.

Do knížky psané formou deníku se pustila v srpnu 2018, čtyři měsíce po smrti manžela Miloše Formana (†86). Tehdy se cítila nejhůř. A proto také zvolila v názvu barvu růžovou. „Růžové není dost, když přijdou krušné časy. Přišla jsem na to, že není důležité, co člověk cítí uvnitř, co prožívá, ale hlavně, aby vypadal hezky, atraktivně,“ vysvětlila nám.

Což je strategie, kterou zmiňuje v knížce. Vystudované scenáristce psaní velmi pomohlo. Stejně jako jí byli oporou synové Andy a Jim, dvojčata, kterým je 22 let. „To je to nejlepší, co mi Miloš dal!“ řekla Super.cz. Oba studují filozofii, od září by se měli vrátit zpátky do školy, protože i v Americe probíhala výuka distančně.

Zajímalo nás, jak proběhla cesta Martiny do Čech. „Celkem bez problémů, protože stále mám české občanství. Letěla jsem z New Yorku přes Amsterdam. Podstoupila jsem obě očkování, mám testy. Ale já bych proskočila hořícím kruhem jen, abych mohla přijet,“ svěřila se.

Na akci dorazila i výtvarnice a herečka Věra Křesadlová, druhá manželka Miloše Formana. „Věra je úžasná, strašně si jí vážím. Mohla si říct: nějaká holka se snaží zaujmout moji pozici... Je ohromně šikovná, pracovitá, nejen skvělá herečka, ale i výborná výtvarnice. Dělá krásné lampy,“ řekla nám o ní.

Spisovatelka plánuje, až dorazí z Kalifornie její sestra Simona, že odjedou do rodného Brna. Hlavně se však těší na otevírání divadel, protože má mezi herci spoustu kamarádů. Užívat si bude také své maminky, která za ní na akci dorazila z moravské metropole. „V 78 letech čte bez brýlí, vždycky říkám, že mám dobré geny. Doufám, že to taky tak budu mít,“ zaťukala na dřevo Martina Formanová. ■