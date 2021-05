Petr Suchoň poprvé promluvil o vyhazovu z Novy: Byl to šok!

Petr Suchoň s kolegyní Ivetou Vítovou Foto: TV Nova

Moderátor Petr Suchoň skončil na televizi Nova, kde devět let moderoval hlavní zpravodajskou relaci. Naposledy ve dvojici s Ivetou Vítovou (38), která jde na mateřskou. Vyhazov z televize, kde působil celkem 13 roků, byl pro Suchoně šok.

"Jak je těžké končit po devíti letech? Zatím nevím, jaké to je. Ještě mi to úplně nedošlo," řekl Super.cz Suchoň. "Odejít jsem nechtěl, byl to krok ze strany vedení televize a já jsem akceptoval dohodu," přiznal.

Zatím netuší, kam jeho kroky povedou dál. Nějaké nabídky již přicházejí.

"Je to rychlost světla. Nabídky už se objevily, ale je moc brzy něco začínat. Ale člověka to rozhodně potěší," upřesňuje s tím, že zatím ani neví, zda zůstane u moderování v televizi.

"Jsem bez práce sotva pár hodin, času na přemýšlení bude dost," dodal. ■