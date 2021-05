Těhotná Gabriela Soukalová zářila na romantické fotce s přítelem. Proč se do ní pustili někteří fanoušci?

Gabriela Soukalová s přítelem Foto: archiv G. Soukalové

Většina z nich jí krásnou fotku pochválila, našli se ale i tací, kteří poukazovali na to, že páreček šlapal po cizím poli. „Chudák zemědělec, co pak bude to poválené a pošlapané pole kvůli pár fotkám sklízet... Nešla by pěkná fotka udělat i z okraje pole?“ ptal se Gábiny jeden z fanoušků.

A další se přidal s tím, že kvůli takovým fotkám řada lidí poničí pole a ještě se u toho u Gábiny inspiruje. Soukalová si hned sypala popel na hlavu.

„Jak tu správně poznamenalo pár lidí, fotit se v poli, které někomu patří, není určitě pro zemědělce nic, co by je potěšilo. Nedomyslela jsem to do důsledků, když jsem sem tuto fotku umísťovala. My jsme samozřejmě nebyli prvními návštěvníky, kteří se na tu krásu přišli podívat a chovali jsme se s úctou tak, abychom nic neponičili. Samozřejmě, co člověk to jiný přístup. Proto, pokud budete mít stejný nápad jako my, prosím buďte ohleduplní a vyfoťte se taky jen na kraji,“ prosila ostatní bývalá špičková sportovkyně.

Ona sama poté ještě zdůraznila, že rozhodně nešlapala po poli, ale stála s partnerem jen na jeho okraji. „Samozřejmě jsme se šli vyfotit jen na okraj! Máte ale pravdu v tom, že lidi se nechovají vždy ohleduplně, takže potom taková fotka může být pro někoho i špatnou inspirací,“ kála se Soukalová, která se jinak dočkala řady pochval, jak moc jí to sluší. ■