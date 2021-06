Po narození dcery si práci pečlivě vybírá: Dělám jen to, co opravdu chci, říká Monika Bagárová

Monika Bagárová s dcerou Rumií Foto: Kateřina Nováková

Je to rok, co Monika Bagárová (26) přivedla na svět svého prvního potomka. Dcera Rumia, kterou má se zápasníkem MMA Machmudem Muradovem, je pro zpěvačku tím nejdůležitějším v životě, ani na fanoušky ale popová princezna nezapomíná. Pracovní aktivity si pečlivě vybírá.

„Naše malá má teprve rok. Proto si práci velmi dobře vybírám. Dělám jen to, co opravdu chci, a ono to jde,“ svěřila se Super.cz Bagárová.

Účastnice první řady SuperStar z roku 2009 si zatím nedovede představit, že by svou dcerku svěřila do rukou chůvy. Debata o využití profesionální hlídačky u nich zatím ani není na pořadu dne. „Stále ještě kojím, a tak chci být Rumince nablízku,“ řekla nám.

Jak Super.cz už informoval, Monika kývla na nabídku stát se opět porotkyní soutěže Česko Slovenská SuperStar, i tato její aktivita však bude uzpůsobena dceři. „Ruminka bude mít v zákulisí svou místnost, kde ji budou hlídat rodiče. V péči se budeme střídat,“ plánuje Monika, jež má v rodině velkou oporu a pomocnou ruku. ■