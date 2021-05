Potvrzeno: Božský se objeví v pokračování Sexu ve městě! Na jaké další oblíbené hrdiny se diváci mohou těšit?

Pokračování Sexu ve městě se bez Božského neobejde. Profimedia.cz

Chris Noth (66) si zopakuje roli pana Božského v pokračování Sexu ve městě s názvem And Just Like That. Tvůrci potvrdili informaci ve středu a uklidnili tak fanoušky seriálu. Donedávna se totiž proslýchalo, že se Noth k novému projektu nepřipojí.