OBRAZEM: Kráska z Los Angeles, fešák Polívka i starý dobrý Matásek. Takhle odstartovalo pokráčko Poldy

Pátá série Poldy odstartovala... Foto: FTV Prima

Na natáčení přiletěla až z Los Angeles, kde žije. Zejména divačky jistě potěší i fešák Vladimír Polívka (31), který ztvární Michalova parťáka Vojtu alias Juniora. „S Davidem jsme se na sebe napojili velmi dobře a myslím, že to funguje. Dokážeme tu chemii předat i na obrazovky, doufám tedy,“ přemýšlí Vladimír Polívka, který rovnou ze Slunečné přeskočil k Poldovi.

„Je to velký rozdíl. Slunečná je ateliérový projekt, bylo tam víc obrazů, a tím pádem i textu. Tady je to spíš filmové natáčení a hraju takového Břízu zamlada. Jeho alter ego,“ prozradil.

Na place samozřejmě nechyběl ani hlavní hrdina Michal Bříza v podání Davida Matáska. Dalšího pokračování se nemohla dočkat ani seriálová barmanka Jitka Sedláčková, která se obávala, jak rychle vpluje do natáčení.

„Dlouho jsem nic netočila, opravdu jsem neměla práci, ale těšila jsem se moc. Tady je skvělá parta, s Davidem Matáskem se znám od patnácti let,“ přiznává Jitka Sedláčková, která se v páté sérii proměnila ve Vandu Fišerovou, když se předtím vdala za majora Fišera v podání Ondřeje Pavelky.

„Na začátku to vypadalo, že Vanda bude jen do počtu, ale jsem šťastná, jak nakonec dopadla a že ji diváci mají rádi. Dokonce mi lidé říkají Vando, a to mě těší,“ neskrývala nadšení. ■